Risposte più umane online? Twitter testa un nuovo sistema

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)insiste nel ricordarci che dall’altra parte di ogni risposta ci sono delle persone, altrettanto vere. Così il social network stando una nuova funzione, che potremmo definire “dei suggerimenti umanizzanti”, già disponibile dal 17 dicembre negli Stati Uniti, per rendere più sani e più veri i dibattiti. Come parte dell’indagine operata dall’azienda, ad alcuni utenti disono stati presentati gli interessi e i follower in comune con la persona a cui stanno per rispondere. I “suggerimenti umanizzanti”, dunque, servono per rendere evidenti i punti di contatto con gli altri utenti con cui si sta interagendo. La ricerca diriguarda solamente il 10% degli utenti inglesi di Android. Valorizzare i punti di contatto, non di scontro “È parte della natura umana rispondere sulla ...