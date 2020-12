Renzi torna all’attacco su Mes e Recovery Fund

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Su La7 il leader di Italia Viva Matteorisui temi Mes ee lancia una stoccata a Franceschini: “Si occupi del turismo” “Stiamo parlando di soldi che non torneranno più. Non c’è stata mai una risposta così solidale dall’Europa, li vogliamo sprecare? Ci hanno detto che eravamo polemici ora ci danno ragione di questo. Siamo… L'articolo Corriere Nazionale.

Su La7 il leader di Italia Viva Matteo Renzi ritorna sui temi Mes e Recovery Fund e lancia una stoccata a Franceschini: “Si occupi del turismo” “Stiamo parlando di soldi che non torneranno più. Non ...

Governo, Renzi attacca Franceschini: "Sul voto bleffa, lui non è il Ribery della politica"

Il leader di Italia viva al capo delegazione dem nel governo: "Se qualcuno pensa di minacciare le elezioni sbaglia. Mattarella ha quel ruolo. Lui invece ...