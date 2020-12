Programmi TV di stasera, giovedì 24 dicembre 2020. Vigilia di Natale con Cinema, Musica e Circo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dan Aykryod e Eddie Murphy in Una Poltrona per Due Rai1, ore 19.20: Santa Messa di Natale In Mondovisione dalla Basilica di San Pietro Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Telecronaca di Ignazio Ingrao e regia di Manuela Leombruni. La realizzazione è a cura del Tg1 e Rai Vaticano. Rai1, ore 21.00: Speciale A Sua Immagine Lorena Bianchetti conduce lo Speciale A Sua Immagine nel quale verrà trasmesso il Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani. Rai1, ore 21.10: Tg1 Rai1, ore 21.30: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Bruno Ganz, Anuk Steffen. Prodotto in Germania/Svizzera. Durata: 121 minuti. Trama: La piccola Heidi vive con il nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme a Peter, il suo migliore amico, è felice e si gode le caprette e i monti. Tutto cambia però quando la zia di Heidi decide di portarla a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dan Aykryod e Eddie Murphy in Una Poltrona per Due Rai1, ore 19.20: Santa Messa diIn Mondovisione dalla Basilica di San Pietro Santa Messa dicelebrata da Papa Francesco. Telecronaca di Ignazio Ingrao e regia di Manuela Leombruni. La realizzazione è a cura del Tg1 e Rai Vaticano. Rai1, ore 21.00: Speciale A Sua Immagine Lorena Bianchetti conduce lo Speciale A Sua Immagine nel quale verrà trasmesso il Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani. Rai1, ore 21.10: Tg1 Rai1, ore 21.30: Heidi Film di Alain Gsponer del 2015, con Bruno Ganz, Anuk Steffen. Prodotto in Germania/Svizzera. Durata: 121 minuti. Trama: La piccola Heidi vive con il nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme a Peter, il suo migliore amico, è felice e si gode le caprette e i monti. Tutto cambia però quando la zia di Heidi decide di portarla a ...

