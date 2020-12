Nonno pedofilo abusava della nipotina, le immagini online: arrestato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Violentava la nipote piccolissima, una bimba di meno di un anno, e le immagini erano in diretta su una piattaforma per lo streaming online. Per questo un uomo di 53 anni residente on Lombardia è stato arrestato dagli agenti della Polizia postale di Milano. Ne dà notizia l’Ansa. L’indagine, coordinata dalla procura milanese, ha preso il via dal monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online conduce nell’ambito del contrasto allo sfruttamento dei minori sul web. Nei mesi scorsi gli agenti della Postale si sono imbattuti in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming online, in cui un uomo abusava di una neonata. Subito sono iniziate le attività di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Violentava la nipote piccolissima, una bimba di meno di un anno, e leerano in diretta su una piattaforma per lo streaming. Per questo un uomo di 53 anni residente on Lombardia è statodagli agentiPolizia postale di Milano. Ne dà notizia l’Ansa. L’indagine, coordinata dalla procura milanese, ha preso il via dal monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografiaconduce nell’ambito del contrasto allo sfruttamento dei minori sul web. Nei mesi scorsi gli agentiPostale si sono imbattuti in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming, in cui un uomodi una neonata. Subito sono iniziate le attività di ...

