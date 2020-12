‘Gf Vip 5’, le ultime dichiarazioni di Mario Ermito prima di entrare nella Casa: “Sono single e voglio godermi questa esperienza!”. E a proposito di Sonia Lorenzini e Giulia Salemi… (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato uno degli ultimi ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ma il suo ingresso non è certo passato inosservato: Mario Ermito, attore brindisino, intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha già svelato che vuole essere lui il vero maschio alfa della Casa, dal momento che è single dopo la fine della sua storia con la fidanzata Valentina: “Entro al Gf con la mente libera, voglio godermi tutto!“ Già concorrente del reality in versione nip nel lontano 2011 – seppure per un brevissimo periodo – Ermito ha subito fatto parlare di sé per i messaggi che si è scambiato con un’altra new entry della Casa, ovvero l’ex tronista ed influencer Sonia ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato uno degli ultimi addel Grande Fratello Vip, ma il suo ingresso non è certo passato inosservato:, attore brindisino, intervistato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha già svelato che vuole essere lui il vero maschio alfa della, dal momento che èdopo la fine della sua storia con la fidanzata Valentina: “Entro al Gf con la mente libera,tutto!“ Già concorrente del reality in versione nip nel lontano 2011 – seppure per un brevissimo periodo –ha subito fatto parlare di sé per i messaggi che si è scambiato con un’altra new entry della, ovvero l’ex tronista ed influencer...

