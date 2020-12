Gattuso | “Siamo arrivati stanchi a questa partita | un punto che ci teniamo stretto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il tecnico degli azzurri Rinoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Torino per commentare il pareggio per 1-1 raccolto dai suoi nella sfida del Maradona. Ecco le parole dell’allenatore: “e scarichi a. Ci mancano tanti giocatori. Ce loquesto. Sicuramente negli ultimi 10 giorni non l’abbiamo gestita bene: bisogna sempre inventarsi qualcosa. Quando si gioca ogni tre giorni per quattro mesi ci sta: adesso recuperiamo un po’ di energie. La sentenza del CONI? Non basta per ridare le forze, bisogna avere la testa pronta. Io è 10 giorni che non sono me stesso, per questo piccolo problema che ho avuto. Ma tranquilli ...