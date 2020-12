“Devo andare…”. Massimo Cannoletta lascia l’Eredità e si commuove: la decisione del super campione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uno dei grandi protagonisti de ‘l’Eredità’, sicuramente il concorrente più rappresentativo degli ultimi anni, è Massimo Cannoletta. Originario di Acquarica, un comune situato nel leccese, è stato in grado di vincere somme considerevoli, infatti si è portato a casa 280 mila euro. Nelle sue 51 puntate è stato anche artefice di un record, avendo risposto a tutte le nove domande del Triello. Nella giornata del 23 dicembre è arrivata la decisione che indubbiamente rattristerà milioni di telespettatori. Parlando della sua vita personale, lui ha 46 anni ed è laureato in Scienze Politiche. Ha lavorato come divulgatore d’arte, di storia e di musica e a bordo di una nave da crociera italiana è stato responsabile del programma culturale. Purtroppo per lui però, la pandemia da coronavirus ha bloccato tutti ed è rimasto senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uno dei grandi protagonisti de ‘’, sicuramente il concorrente più rappresentativo degli ultimi anni, è. Originario di Acquarica, un comune situato nel leccese, è stato in grado di vincere somme considerevoli, infatti si è portato a casa 280 mila euro. Nelle sue 51 puntate è stato anche artefice di un record, avendo risposto a tutte le nove domande del Triello. Nella giornata del 23 dicembre è arrivata lache indubbiamente rattristerà milioni di telespettatori. Parlando della sua vita personale, lui ha 46 anni ed è laureato in Scienze Politiche. Ha lavorato come divulgatore d’arte, di storia e di musica e a bordo di una nave da crociera italiana è stato responsabile del programma culturale. Purtroppo per lui però, la pandemia da coronavirus ha bloccato tutti ed è rimasto senza ...

