Cyberpunk 2077 | ecco gli incredibili numeri delle vendite

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un nuovo annuncio afferma cheha già fatto registrareper oltre 13 milioni di copie, nonostante le diffuse polemiche che circondano il lancio del gioco. L’RPG tanto atteso e ripetutamente posticipato di CD Projekt Red è stato lanciato ufficialmente il 10 dicembre. Da allora il gioco è stato pesantemente criticato dalla community per i suoi problemi di prestazioni, specialmente su console last-gen. Con gli innumerevoli bug e glitch che ispirano clip umoristiche e meme a non finire su quanto può andare storto in, molti giocatori hanno chiesto rimborsi, ma ciò non sembra aver minimamente rallentato le. L’annuncio arriva direttamente sito web ufficiale del developer, la cifra di 13 milioni include sia leal dettaglio ...