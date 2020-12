“Conte faccia presto. E Renzi stia attento”. Prodi guarda alla Ue e critica il governo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Un suggerimento a Giuseppe Conte? Fare presto, presto“, così Romano Prodi avverte il premier sul Recovery fund (ma mette in guardia pure per Matteo Renzi). “Il tempo delle mediazioni si sta esaurendo”, sottolinea l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. Prodi ne ha per tutti, a cominciare dal leader di Italia Viva, a cui dà questo consiglio: “Adagio nelle discese e attento alle curve…“. Il riferimento dell’ex presidente della Commissione Ue è chiaro: nel braccio di ferro con Conte, Renzi rischia tutto. Altro che terzo governo con un altro premier. “Penso che trovare un’alternativa sarebbe complicato. Dipende dal Quirinale, ma è facile scivolare verso le elezioni. Credo però che solo un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Un suggerimento a Giuseppe? Fare“, così Romanoavverte il premier sul Recovery fund (ma mette in guardia pure per Matteo). “Il tempo delle mediazioni si sta esaurendo”, sottolinea l’ex premier in un’intervista al Corriere della Sera.ne ha per tutti, a cominciare dal leader di Italia Viva, a cui dà questo consiglio: “Adagio nelle discese ealle curve…“. Il riferimento dell’ex presidente della Commissione Ue è chiaro: nel braccio di ferro conrischia tutto. Altro che terzocon un altro premier. “Penso che trovare un’alternativa sarebbe complicato. Dipende dal Quirinale, ma è facile scivolare verso le elezioni. Credo però che solo un ...

