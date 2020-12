Autocertificazione, il modulo per gli spostamenti durante le Feste (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Torna in auge l’Autocertificazione con il modulo da portare con sé durante le Feste. Alla mezzanotte del 23 dicembre l’Italia sarà nuovamente zona rossa. La stretta che si alternerà a giorni arancioni proseguirà per tutto il periodo delle festività, fino al prossimo 6 gennaio. L’obiettivo del governo limitare i contagi per scongiurare una terza ondata di Covid. E così dalla vigilia di Natale bar, ristoranti e negozi saranno chiusi ad eccezione dei servizi d’asporto e degli alimentari e dei beni di prima necessità. Limitati anche gli spostamenti. Già dal 21 dicembre non è più possibile muoversi tra regioni se non per motivi di lavoro o di stretta necessità. E anche nei giorni di Feste le deroghe saranno poche, proprio per evitare pranzi con troppi invitati. Ci si potrà spostare dal ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Torna in auge l’con ilda portare con séle. Alla mezzanotte del 23 dicembre l’Italia sarà nuovamente zona rossa. La stretta che si alternerà a giorni arancioni proseguirà per tutto il periodo delle festività, fino al prossimo 6 gennaio. L’obiettivo del governo limitare i contagi per scongiurare una terza ondata di Covid. E così dalla vigilia di Natale bar, ristoranti e negozi saranno chiusi ad eccezione dei servizi d’asporto e degli alimentari e dei beni di prima necessità. Limitati anche gli. Già dal 21 dicembre non è più possibile muoversi tra regioni se non per motivi di lavoro o di stretta necessità. E anche nei giorni dile deroghe saranno poche, proprio per evitare pranzi con troppi invitati. Ci si potrà spostare dal ...

