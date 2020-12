Torino | la figlia di 6 anni è in videochiamata | il padre si uccide davanti a lei

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una vicenda tragica che coinvolge anche una bambina che ha dovuto assistere ad una scena assolutamente raccapricciante. Auto carabinieri (Facebook)Una vicenda terribile che arriva dal Piemonte, precisamente a San Sebastiano, piccolo centro del Canavese, dove un uomo 53enne, si è suicidato mentre era incon ladi soli sei. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il gesto dell’uomo sarebbe una vendetta nei confronti della ex moglie, che insieme ai tre figli della coppia, vivono al momento in un centro accoglienza. La decisione, dopo che la donna per l’ennesima volta aggredita, aveva denunciato l’uomo, circa un anno fa. Da qui, le accuse, le indagini, ed il trasferimento della famiglia in una località ed un ambiente molto più sicuri. L’uomo non aveva mai, di fatto, perdonato alla moglie di ...