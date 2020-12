Sul numero di gennaio - Panda, Ypsilon e le altre: la maxi prova-confronto della top ten 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) Per certi versi non è una novità, nemmeno in questo anno orribile che si sta concludendo. Il 2020 ha confermato i gusti degli italiani in fatto di auto: fra le prime dieci immatricolate (dati Unrae, periodo gennaio-novembre) figurano piccole Fiat Panda e Lancia Ypsilon su tutte ma anche Suv e crossover di segmento B. Per mezzi che non superano di molto né i quattro metri, né lo scoglio psicologico dei 20.000 euro. Cerchiamo quindi di capire, mettendo a confronto prestazioni, consumi e tenuta del valore nel tempo, quali sono stati i motivi che hanno decretato il successo di questa magica decina. In attesa di scoprire tutti i dettagli li trovate sul numero di gennaio di Quattroruote ecco una piccola anticipazione. Cominciamo dalla Panda, la preferita ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Per certi versi non è una novità, nemmeno in questo anno orribile che si sta concludendo. Ilha confermato i gusti degli italiani in fatto di auto: fra le prime dieci immatricolate (dati Unrae, periodo-novembre) figurano piccole Fiate Lanciasu tutte ma anche Suv e crossover di segmento B. Per mezzi che non superano di molto né i quattro metri, né lo scoglio psicologico dei 20.000 euro. Cerchiamo quindi di capire, mettendo aprestazioni, consumi e tenuta del valore nel tempo, quali sono stati i motivi che hanno decretato il successo di questa magica decina. In attesa di scoprire tutti i dettagli li trovate suldidi Quattroruote ecco una piccola anticipazione. Cominciamo dalla, la preferita ...

istat_it : Continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, 20 mila in meno rispetto al 2018 e -156 mila sul 2008. Ancora… - matteorenzi : Col numero più alto di morti da #Covid in UE non va tutto bene. Nonostante dedizione e qualità del personale medico… - dellorco85 : Chi per 1 anno ha minimizzato sul covid dicendo 'chessaramai' e 'no dittatura' oggi paradossalmente utilizza l'alto… - CittaUtopia : Oggi, 22 dicembre, alle ore 19:00 ci sarà la presentazione online di 'L'era delle piattaforme' il secondo numero de… - silviabar12 : Qualcuno si diverte a mandarmi sul wa della farmacia messaggi d'amore. Bloccato, mi scrive con un altro numero e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Su Quattroruote di gennaio: Panda, Ypsilon e le altre, la maxi prova confronto della top ten 2020 - Quattroruote.it Quattroruote Merlani: superato il numero di decessi della prima ondata

Con Giorgio Merlani, Medico cantonale e Maria Chiara Ferrazzo Arcidiacono, Capo Equipe Psicologi e psicoterapeuti Osc e Coordinatrice task force psicologica CovidD-19 ...

Covid in Ticino: il punto con Merlani

La curva pandemica incombe sul Natale. I numeri non lasciano dormire sonni tranquilli al Consiglio di Stato, mentre il Ticino continua a essere relegato tra i Cantoni "rossi" e anela all'allentamento.

Con Giorgio Merlani, Medico cantonale e Maria Chiara Ferrazzo Arcidiacono, Capo Equipe Psicologi e psicoterapeuti Osc e Coordinatrice task force psicologica CovidD-19 ...La curva pandemica incombe sul Natale. I numeri non lasciano dormire sonni tranquilli al Consiglio di Stato, mentre il Ticino continua a essere relegato tra i Cantoni "rossi" e anela all'allentamento.