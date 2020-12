Sean Penn trascurato e stravolto in TV: "Che gli è successo?" (Di martedì 22 dicembre 2020) Sean Penn è apparso in TV con un'aria stravolta e un look molto trascurato questa mattina per parlare della sua organizzazione no profit. Che cosa è successo a Sean Penn? Gli spettatori di "Morning Joe" questa mattina, dopo aver osservato il suo aspetto trasandato, l'aria stravolta e il look da "senzatetto", non hanno potuto fare a meno di chiedersi se l'attore sapesse o meno che la sua webcam era attiva. La casa di Penn era abbastanza ordinata nel video, sullo sfondo si poteva intravedere anche il logo di CORE, la sua organizzazione no profit, ma i capelli balzavano fuori da ogni angolo della testa dell'attore che aveva anche una barba incolta e indossava una maglietta spiegazzata. Alcuni utenti Twitter hanno detto che il … Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)è apparso in TV con un'aria stravolta e un look moltoquesta mattina per parlare della sua organizzazione no profit. Che cosa è? Gli spettatori di "Morning Joe" questa mattina, dopo aver osservato il suo aspetto trasandato, l'aria stravolta e il look da "senzatetto", non hanno potuto fare a meno di chiedersi se l'attore sapesse o meno che la sua webcam era attiva. La casa diera abbastanza ordinata nel video, sullo sfondo si poteva intravedere anche il logo di CORE, la sua organizzazione no profit, ma i capelli balzavano fuori da ogni angolo della testa dell'attore che aveva anche una barba incolta e indossava una maglietta spiegazzata. Alcuni utenti Twitter hanno detto che il …

