Scossa di Terremoto in sicilia | tanta paura e gente in strada

RAGUSA (ITALPRESS) – Una forte Scossa di Terremoto è stata registrata poco prima delle 21,30 nella fascia sud della sicilia Orientale. La Scossa ha avuto come epicentro la costa ragusana. La terra ha tremato per una quindicina di secondi, interessando in particolar modo le zone di mare, come Marina di Ragusa, Marina di Modica, Pozzallo fino ad arrivare alla zona tra Marzamemi ed Avola. Il sisma è stato percepito anche nelle province di Siracusa, Enna, Caltanissetta, Catania e in tutta la fascia Tirrenica. Secondo le prime risultanze della Protezione Civile non ci sono stati danni a cose e a persone. Tantissime le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. In corso le verifiche della Protezione civile. (ITALPRESS).

