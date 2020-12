Roma quarta in ‘ICity Rank 2020’ | città intelligenti e sostenibili

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)Capitale si aggiudica il quarto posto nella classifica di ICity2020, guadagnando ben 11 posizioni rispetto allo scorso anno: lo certifica il rapporto sulle citta’ italiane, presentato da Forum PA, in occasione di Forum PA Citta’. Cosi’ in una nota il Comune di. Tra gli indicatori valutati per stabilire il livello di digitalizzazione, raggiunto dalle diverse citta’, ci sono l’accessibilita’ online dei servizi pubblici, la disponibilita’ di app di pubblica utilita’, l’adozione di piattaforme digitali, l’utilizzo dei social media, il rilascio degli open data, la trasparenza, l’implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete. “dev’essere la capitale dell’innovazione, una smart ...