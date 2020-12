Recovery: Fornaro, ‘su governance da Conte massima apertura’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Un incontro molto costruttivo, siamo entrati nel merito soprattuto su due questioni, la ripartizione dei fondi e le metodologie, in modo che ci siano pochi progetti ma molto incisivi”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, dopo l’incontro con il premier Conte a palazzo Chigi sul Recovery fund. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Un incontro molto costruttivo, siamo entrati nel merito soprattuto su due questioni, la ripartizione dei fondi e le metodologie, in modo che ci siano pochi progetti ma molto incisivi”. Lo ha detto Federico, capogruppo di Leu alla Camera, dopo l’incontro con il premiera palazzo Chigi sulfund. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, dopo l'incontro con il premier Conte a palazzo Chigi sul Recovery fund. "Sulla governance c'è stata massima apertura, ci è stata presentata ...

