Recovery | De Petris | ' obiettivo è bozza in Cdm entro fine anno'

Il premier ha deciso di ripartire dal merito: come suddividere i 209 miliardi tra i 17 cluster del piano. In un secondo tempo arriverà la ridefinizione della struttura di governance del Recovery Plan.Roma, 22 dic (Adnkronos) - "L'obiettivo è questo", portare la bozza del Recovery plan in Cdm entro fine anno. Lo ha detto la capogruppo di Leu a Senato Loredana De Petris lasciando palazzo Chigi dopo ...