L’Antartide non è più coronavirus free: 36 contagiati in una base cilena al Polo Sud (Di martedì 22 dicembre 2020) Finora era l’unico continente ‘coronavirus free’. Ma ora neanche L’Antartide sfugge al contagio da Sars-Cov-2, dopo 36 casi registrati in una base cilena. Secondo quanto riportato dai media cileni il focolaio è stato individuato nella base General Bernardo O’Higgins Riquelme, che è una delle 13 basi cilene in Antartide. I contagiati, 26 militari e 10 addetti alla manutenzione, sono già stati trasferiti in Cile, fa sapere l’esercito cileno che afferma in una dichiarazione che “grazie alla tempestiva azione preventiva è stato possibile” individuare i casi, secondo quanto riporta Newsweek. contagiati anche tre membri dell’equipaggio della nave inviata a prestare sostegno alla base. Al momento della diffusione massiccia della pandemia, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Finora era l’unico continente ‘’. Ma ora neanchesfugge al contagio da Sars-Cov-2, dopo 36 casi registrati in una. Secondo quanto riportato dai media cileni il focolaio è stato individuato nellaGeneral Bernardo O’Higgins Riquelme, che è una delle 13 basi cilene in Antartide. I, 26 militari e 10 addetti alla manutenzione, sono già stati trasferiti in Cile, fa sapere l’esercito cileno che afferma in una dichiarazione che “grazie alla tempestiva azione preventiva è stato possibile” individuare i casi, secondo quanto riporta Newsweek.anche tre membri dell’equipaggio della nave inviata a prestare sostegno alla. Al momento della diffusione massiccia della pandemia, la ...

