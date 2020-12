I lettori ci migliorano (Di martedì 22 dicembre 2020) Errori gravi e meno gravi, refusi, ma anche ricostruzioni errate uscite sulle pagine o sul sito internet di Leggo nel 2019. Errori commessi sempre in buona fede, ve lo garantisco, che però avevamo ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Errori gravi e meno gravi, refusi, ma anche ricostruzioni errate uscite sulle pagine o sul sito internet di Leggo nel 2019. Errori commessi sempre in buona fede, ve lo garantisco, che però avevamo ...

L'anno scorso, di questi tempi, abbiamo pubblicato una pagina con le nostre notizie sbagliate. Errori gravi e meno gravi, refusi, ma anche ricostruzioni errate uscite sulle pagine o sul ...

Quando alla fine dello scorso anno avevamo pubblicato l'elenco di tutti i nostri errori, oltre a chiedere scusa ai lettori, ci eravamo ripromessi di migliorare. Ci abbiamo provato. E in parte ...

