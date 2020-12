Enel Green Power ha avviato un impianto eolico da 140 MW in Sudafrica (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Enel Green Power RSA, la controllata Sudafricana del Gruppo Enel dedicata alle energie rinnovabili, ha messo funzione l’impianto eolico Nxuba da 140 MW nella provincia di Eastern Cape. La costruzione del progetto ha comportato un investimento di 200 milioni di euro e Enel prevede che generi 460 GWh di energia l’anno. “Questo importante traguardo conferma l’impegno di EGP in Sud Africa e consolida la nostra posizione di leader come Independent Power Producer per le rinnovabili nel paese – ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power – Proseguiamo nella realizzazione di investimenti per diversificare ulteriormente il mix di generazione promuovendo al contempo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –RSA, la controllatana del Gruppodedicata alle energie rinnovabili, ha messo funzione l’Nxuba da 140 MW nella provincia di Eastern Cape. La costruzione del progetto ha comportato un investimento di 200 milioni di euro eprevede che generi 460 GWh di energia l’anno. “Questo importante traguardo conferma l’impegno di EGP in Sud Africa e consolida la nostra posizione di leader come IndependentProducer per le rinnovabili nel paese – ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di– Proseguiamo nella realizzazione di investimenti per diversificare ulteriormente il mix di generazione promuovendo al contempo ...

