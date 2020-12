Dipendenti Inps, sospesi 5 “furbetti del cartellino”: andavano al bar o a casa invece di entrare in servizio (Di martedì 22 dicembre 2020) Dipendenti Inps di Caulonia, sono in 5 i sospesi: i “furbetti del cartellino” andavano al bar o a casa invece di entrare in servizio. A scoprirli sono stati i carabinieri, durante 6 mesi di indagine e accertamenti. Sono 5 i Dipendenti Inps sospesi da lavoro. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri, i “furbetti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)di Caulonia, sono in 5 i: i “delal bar o adiin. A scoprirli sono stati i carabinieri, durante 6 mesi di indagine e accertamenti. Sono 5 ida lavoro. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri, i “L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : “Furbetti del cartellino”, sospesi 5 dipendenti Inps a Reggio Calabria: dal caffè al bar fino alla spesa al superme… - Mila34176645 : RT @GavinoSanna1967: Ieri consulente del lavoro ci comunica previsione sui contributi da pagare per buste paga di dicembre dei dipendenti.… - MissDarcy60 : RT @GavinoSanna1967: Ieri consulente del lavoro ci comunica previsione sui contributi da pagare per buste paga di dicembre dei dipendenti.… - M1kM3n : RT @GavinoSanna1967: Ieri consulente del lavoro ci comunica previsione sui contributi da pagare per buste paga di dicembre dei dipendenti.… - cocchi2a : RT @Patty66509580: “Furbetti del cartellino”, sospesi 5 dipendenti Inps a Reggio Calabria: dal caffè al bar fino alla spesa al supermercato… -