Ddl bilancio - I netturbini diventano anche controllori bus (Di martedì 22 dicembre 2020) Nelle pieghe del disegno di legge bilancio licenziato domenica dalla commissione bilancio della camera c'è, tra le altre novità di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, una norma che, come rivela l'ufficio studi dell'Asaps, estende ulteriormente i poteri sanzionatori impropriamente conferiti ai netturbini lo scorso settembre su pressione della lobby dei Comuni. Distanziamento e mascherine. In pratica, oltre a sanzionare la sosta e la fermata, gli addetti alla pulizia delle strade (ma anche i dipendenti delle società di gestione della sosta su strada o dei parcheggi e, più in generale, delle società municipalizzate) potranno accertare e sanzionare, su delega dell'amministrazione municipale, anche la violazione delle norme di contenimento dell'epidemia di coronavirus sui mezzi di trasporto pubblico, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 dicembre 2020) Nelle pieghe del disegno di leggelicenziato domenica dalla commissionedella camera c'è, tra le altre novità di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, una norma che, come rivela l'ufficio studi dell'Asaps, estende ulteriormente i poteri sanzionatori impropriamente conferiti ailo scorso settembre su pressione della lobby dei Comuni. Distanziamento e mascherine. In pratica, oltre a sanzionare la sosta e la fermata, gli addetti alla pulizia delle strade (mai dipendenti delle società di gestione della sosta su strada o dei parcheggi e, più in generale, delle società municipalizzate) potranno accertare e sanzionare, su delega dell'amministrazione municipale,la violazione delle norme di contenimento dell'epidemia di coronavirus sui mezzi di trasporto pubblico, ...

