Cosa sappiamo della variante inglese del virus

L'apparizione di una variante inglese del Sars-CoV-2, annunciata in Regno Unito a metà dicembre, ha provocato una reazione di allarme. Tuttavia, la comunità scientifica invita a non lasciarsi prendere dal panico. Gli esperti infatti concordano nell'affermare che è poco probabile che la nuova variante inglese del Coronavirus resista ai vaccini studiati finora. Inoltre, numerosi esperti dicono che non c'è alcuna prova del fatto che questo nuovo virus, sebbene più contagioso, possa essere più letale. Come riporta Internazionale.it, tutti scoraggiano dal fare speculazioni: è inutile prevedere Cosa potrebbe comportare la variazione del virus senza avere prima i dati necessari dai laboratori. Di seguito, ricapitoliamo Cosa ...

