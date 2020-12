CAN YAMAN sarà SANDOKAN, con Luca Argentero e Alessandro Preziosi (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre in Italia va in onda con grande successo Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca che ha consacrato definitivamente il suo protagonista Can YAMAN, stamattina grazie a RTL 102.5 è arrivata una notizia bomba che farà impazzire le sue numerose fan: il noto produttore televisivo Luca Bernabei, presidente della Lux Vide, ha anticipato che l’amatissimo attore turco sarà protagonista di una nuova serie tv su SANDOKAN, un progetto ambizioso che vedrà la partecipazione degli italiani Luca Argentero e Alessandro Preziosi. “È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo“, è il commento entusiasta dell’attore turco in collegamento telefonico con la radio. ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre in Italia va in onda con grande successo Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca che ha consacrato definitivamente il suo protagonista Can, stamattina grazie a RTL 102.5 è arrivata una notizia bomba che farà impazzire le sue numerose fan: il noto produttore televisivoBernabei, presidente della Lux Vide, ha anticipato che l’amatissimo attore turcoprotagonista di una nuova serie tv su, un progetto ambizioso che vedrà la partecipazione degli italiani. “È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo“, è il commento entusiasta dell’attore turco in collegamento telefonico con la radio. ...

MariaManigrasso : RT @ilgiornale: La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno… - Giornaleditalia : Can Yaman sarà Sandokan in una nuova serie tv - Assuntaaiforne1 : RT @_dani_ta_6: Can Yaman, non fai nulla a caso, l'esperienza di vita, nonostante sei giovanissimo, è la tua ricchezza. Sei nato una tigre,… - ElizabetaS1978 : RT @Daniela53115684: Il nostro# Can Yaman interpreterà Sandokan,con# luca Argentero sarà un successo assicurato.@ Canyaman @ luca Argentero… - caterin69008642 : @rtl1025 La mia radio, vi ascolto e siete sempre presenti.... Ora questa nuova iniziativa mi rende ancor più felice… -