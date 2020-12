Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 come doppiatori insieme a Scarlett Johansson e Taron Egerton (Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’arrivo di Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 il cast del sequel del celebre film d’animazione del 2016 si arricchisce. Il frontman degli U2 e il fondatore dei N.E.R.D., infatti, presteranno la loro voce nel nuovo lungometraggio animato firmato da Garth Jennings e prodotto da Chris Meledandri e Janet Healy per la Illumination. La partecipazione di Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 va ad unirsi al cast già presente nel film precedente composto da Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton e Nick Kroll, e al loro fianco ci saranno altre new entry come Bobby Cannavale, Chelsea Peretti, Halsey e il comico Eric ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’arrivo diVox ein2 il cast del sequel del celebre film d’animazione del 2016 si arricchisce. Il frontman degli U2 e il fondatore dei N.E.R.D., infatti, presteranno la loro voce nel nuovo lungometraggio animato firmato da Garth Jennings e prodotto da Chris Meledandri e Janet Healy per la Illumination. La partecipazione diVox ein2 va ad unirsi al cast già presente nel film precedente composto da Matthew McConaughey, Reese Witherspoon,e Nick Kroll, e al loro fianco ci saranno altre new entryBobby Cannavale, Chelsea Peretti, Halsey e il comico Eric ...

MichelaMgl : @trronkthin_king @ironicola @Sequenzo @venere_dirimmel Scusa, ecco perché non ti ho taggato. Non ho nulla da condiv… - marialauraloi : RT @pietrovo: Anche Bono Vox con l'amico #Soros ci sta dentro - xsheeranscarss : Vi presento uno dei figli di Bono Vox, non ringraziatemi - MichelaMgl : @RossaMcFarland @Curenna In pratica, quella che te sfugge, pensa di essere Bono Vox in questo momento ?????? (Mi è app… - karma_andrea : Potendo scegliere una 'rockstar' famosa , in quale gruppo italiano la mettereste? Tipo Bono vox nei Cugini Di Campa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bono Vox Bono Vox e Pharrell Williams in Sing 2 come doppiatori insieme a Scarlett Johansson e Taron Egerton OptiMagazine Sing 2, Bono degli U2 e Pharrell Williams nel sequel del cast del film d'animazione

È a questa rockstar solitaria, tormentata nell’animo dopo la scomparsa dell’amata moglie, che Bono Vox in persona presterà la propria ugola. Per il cantante degli U2 si tratta del debutto ...

U2, Bono Vox: Sometimes You Can’t Make It On Your Own: la canzone dedicata al padre

"Sometimes you can't make it on your own" è la canzone che Bono Vox ha dedicato al padre, quando morì. Qui la sua nascita e il suo significato.

È a questa rockstar solitaria, tormentata nell’animo dopo la scomparsa dell’amata moglie, che Bono Vox in persona presterà la propria ugola. Per il cantante degli U2 si tratta del debutto ..."Sometimes you can't make it on your own" è la canzone che Bono Vox ha dedicato al padre, quando morì. Qui la sua nascita e il suo significato.