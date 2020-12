“A gambe levate!”. GF Vip. Tommaso Zorzi, nel cuore della notte la confessione su Francesco Oppini (Di martedì 22 dicembre 2020) Francesco Oppini ha deciso di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip dopo aver saputo del prolungamento fino a febbraio del reality. Una scelta sofferta, la sua che ancora fa discutere. Soprattutto per il grande rapporto di amicizia che si era creato con Tommaso Zorzi. Nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020 ha anche fatto una breve incursione nella Casa per parlare con Tommaso, entrato in crisi dopo la sua uscita di scena anche perché innamorato di lui, come confidato a Cristiano Malgioglio. L’influencer ha subito accusato il colpo di fronte alla decisione di Francesco di lasciare il GF Vip alla scadenza del contratto. E soprattutto non ha mandato giù il fatto che il suo amico non abbia scelto di restare due giorni in più così come ha fatto Elisabetta Gregoraci: “Come mai non ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)ha deciso di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip dopo aver saputo del prolungamento fino a febbraio del reality. Una scelta sofferta, la sua che ancora fa discutere. Soprattutto per il grande rapporto di amicizia che si era creato con. Nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020 ha anche fatto una breve incursione nella Casa per parlare con, entrato in crisi dopo la sua uscita di scena anche perché innamorato di lui, come confidato a Cristiano Malgioglio. L’influencer ha subito accusato il colpo di fronte alla decisione didi lasciare il GF Vip alla scadenza del contratto. E soprattutto non ha mandato giù il fatto che il suo amico non abbia scelto di restare due giorni in più così come ha fatto Elisabetta Gregoraci: “Come mai non ho ...

