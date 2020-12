Ultimo weekend prenatalizio, folla in centro. Il metrò chiuso per 200 volte, ma niente assembramenti pericolosi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Code in centro, nelle vie commerciali per lo shopping, in Stazione Centrale per le ultime partenze verso il Sud, ma non assembramenti. Anche ieri però i mezzi pubblici sono stati presi d'assalto nell'... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Code in, nelle vie commerciali per lo shopping, in Stazione Centrale per le ultime partenze verso il Sud, ma non. Anche ieri però i mezzi pubblici sono stati presi d'assalto nell'...

71_cristiana : RT @AlessandraOdri: L'ultimo weekend per raggiungere le località di vacanza o i propri famigliari...?????? #DPCMnatale #dpcm #Conte #COVID htt… - matitesbagliate : RT @milio967: Ultimo weekend per gli spostamenti! Nuovo #DPCM - OlgaRedBlack : RT @LaStampa: Nell’ultimo weekend senza divieti ancora resse in città. Ma calano i morti: 352, come all’inizio di novembre. - LaStampa : Nell’ultimo weekend senza divieti ancora resse in città. Ma calano i morti: 352, come all’inizio di novembre. - mewmewtokyo : RT @SuttoraM: Nel silenzio del mattino tanti pensieri nella mia mente , ultimo weekend prima di Natale , questa festa sempre così bella e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo weekend Ultimo weekend di shopping, il centro di Alessandria invaso di gente: “Affrettiamoci, poi chiudono” La Stampa Ultimo weekend prenatalizio, folla in centro. Il metrò chiuso per 200 volte, ma niente assembramenti pericolosi

Code in centro, nelle vie commerciali per lo shopping, in Stazione Centrale per le ultime partenze verso il Sud, ma non assembramenti. Anche ieri però i mezzi pubblici sono stati presi d’assalto ...

Centro, l'ultimo assalto tra brindisi e shopping «Ciao, ciao normalità»

«Abbiamo tutti tirato il fiato e lavorato bene in questo weekend». Da via Branca a via Rossini, da corso XI Settembre a piazzale Lazzarini ma anche in piazza, del Popolo e nei caffè del centro è ...

Code in centro, nelle vie commerciali per lo shopping, in Stazione Centrale per le ultime partenze verso il Sud, ma non assembramenti. Anche ieri però i mezzi pubblici sono stati presi d’assalto ...«Abbiamo tutti tirato il fiato e lavorato bene in questo weekend». Da via Branca a via Rossini, da corso XI Settembre a piazzale Lazzarini ma anche in piazza, del Popolo e nei caffè del centro è ...