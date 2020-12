Trieste | immigrato romeno pretende l’elemosina e prende a calci i passanti che non gliela danno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Scene di violenza a, in piazza Garibaldi, Unrumeno senza mascherina, chiedevaaie poi li colpiva cone schiaffi in caso di rifiuto. Un comportamento, questo, che aveva già avuto nei giorni precedenti sempre nella stessa zona. Per questo motivo i poliziotti hanno denunciato l’uomo, di 28 anni, èper percosse, resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità., l’aggressivo pure con gli agenti Alcune persone hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto agli agenti. Alla vista dei poliziotti, intervenuti sul posto con una Volante, l’uomo ha avuto immediatamente un comportamento aggressivo. Più volte ha opposto il netto rifiuto di fornire le proprie generalità e di indossare la ...