Stazioni ferroviarie | un arresto e dieci indagati dopo controlli

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – Un arrestato, 10, 7.549 persone controllate. Poi 518 pattuglie impegnate in stazione, 79 a bordo di 149 treni e 10 le contravvenzioni amministrative elevate, questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. In particolare, il 16 dicembre, 3 donne di nazionalita’ bosniaca sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato nella stazione di Roma Trastevere. Le tre borseggiatrici, di cui una minore di anni 18, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio, intenzionalmente hanno accerchiato un viaggiatore ostacolandone la salita sul treno. E’ stata l’occasione, per una di loro, di infilare la mano nella giacca della vittima tentando di sottrarne il cellulare. Fortunatamente, sia il capotreno, che il viaggiatore si sono accorti del tentativo del furto e, grazie ...