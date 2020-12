Serie B, oggi si apre la 14^ giornata. Il programma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questa sera all’Arechi di Salerno andrà in scena l’anticipo della quattordicesima giornata di Serie B 2020-21, ovvero la sfida tra Salernitana e Virtus Entella. Ecco il programma completo del turno infrasettimanale: LUNEDI’ 21 DICEMBRE Salernitana-Virtus Entella alle ore 21.00 MARTEDI’ 22 DICEMBRE Spal-Lecce alle ore 19.00 Pescara-Brescia Cittadella-Frosinone Monza-Ascoli Pisa-ChievoVerona Vicenza-Reggina Pordenone-Cremonese Cosenza-Venezia Empoli-Reggiana alle ore 21.00 Foto: Lega Serie B logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questa sera all’Arechi di Salerno andrà in scena l’anticipo della quattordicesimadiB 2020-21, ovvero la sfida tra Salernitana e Virtus Entella. Ecco ilcompleto del turno infrasettimanale: LUNEDI’ 21 DICEMBRE Salernitana-Virtus Entella alle ore 21.00 MARTEDI’ 22 DICEMBRE Spal-Lecce alle ore 19.00 Pescara-Brescia Cittadella-Frosinone Monza-Ascoli Pisa-ChievoVerona Vicenza-Reggina Pordenone-Cremonese Cosenza-Venezia Empoli-Reggiana alle ore 21.00 Foto: LegaB logo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Read all about our raid of Sassuolo ?? - DiMarzio : Paolo #Poggi, che deteneva il record oggi battuto da #Leao, la prende con filosofia - SkySport : Napoli in ritiro da oggi: la decisione di Gattuso dopo il ko contro la Lazio - clikservernet : Serie B, oggi si apre la 14^ giornata. Il programma - Noovyis : (Serie B, oggi si apre la 14^ giornata. Il programma) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, risultati e classifica. Milan ok, Inter a fatica QUOTIDIANO.NET Snowboard (oggi è la giornata mondiale), così la montagna si reinventa ai tempi del Covid

Arrivate in cima, mettete le pelli nello zaino, "cucite" i due sci con una serie di ganci specifici, girate gli attacchi e avrete sotto i piedi una tavola da snowboard perfettamente performante con ...

Consiglio regionale: i provvedimenti di oggi. Ora esame del documento finanziario

Tra poco si riunirà la Prima Commissione Bilancio per l’espressione del parere finanziario su una serie di progetti di legge. Alle ore 12.00, e comunque dopo il termine della Prima Commissione, avrà ...

Arrivate in cima, mettete le pelli nello zaino, "cucite" i due sci con una serie di ganci specifici, girate gli attacchi e avrete sotto i piedi una tavola da snowboard perfettamente performante con ...Tra poco si riunirà la Prima Commissione Bilancio per l’espressione del parere finanziario su una serie di progetti di legge. Alle ore 12.00, e comunque dopo il termine della Prima Commissione, avrà ...