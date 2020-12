Se il profilo Twitter dell’ambasciata italiana in Montenegro è gestito da un tifoso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Controllare sempre con quale profilo si sta navigando su una piattaforma social, specialmente se per lavoro si gestisce un canale ufficiale di qualche istituzioni. Questa prassi non è stata seguita da chi cura la comunicazione Twitter dall’Ambasciata italiana in Montenegro che, preso da un impeto da tifoso, ha commentato un post pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Poi quel commento è stato cancellato, ma troppo tardi: lo screenshot aveva già fatto il proprio lavoro, diventando virale sui social network. LEGGI ANCHE > Lo strano concetto di abitazione secondo le FAQ del governo Questo è quanto appariva, prima della cancellazione, tra i commenti al tweet pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli. Qualcuno ha appena perso il lavoro o giù di lì. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Controllare sempre con qualesi sta navigando su una piattaforma social, specialmente se per lavoro si gestisce un canale ufficiale di qualche istituzioni. Questa prassi non è stata seguita da chi cura la comunicazionedall’Ambasciatainche, preso da un impeto da, ha commentato un post pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Poi quel commento è stato cancellato, ma troppo tardi: lo screenshot aveva già fatto il proprio lavoro, diventando virale sui social network. LEGGI ANCHE > Lo strano concetto di abitazione secondo le FAQ del governo Questo è quanto appariva, prima della cancellazione, tra i commenti al tweet pubblicato dal centrocampista spagnolo del Napoli. Qualcuno ha appena perso il lavoro o giù di lì. ...

