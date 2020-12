Rete unica, l’Antitrust passa al lentino la società di Tim per la banda larga e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche l’Antitrust mette un piede nella partita per la Rete unica. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società di telecomunicazioni Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali e KKR. Il provvedimento riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop, la società creata da Tim per la Rete in attesa delle nozze con la parapubblica Open Fiber, ovvero gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. Dal canto loro Tim e Fastweb in una nota affermano che “accolgono con favore” la decisione di avviare una valutazione circa gli impatti della costituzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anchemette un piede nella partita per la. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delledi telecomzioni Telecom Italia,, Teemo Bidco, FiberCop,e KKR. Il provvedimento riguarda i contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop, lacreata da Tim per lain attesa delle nozze con la parapubblica Open Fiber, ovvero glidicon. Dal canto loro Tim ein una nota affermano che “accolgono con favore” la decisione di avviare una valutazione circa gli impatti della costituzione di ...

