“Quello che succede è davanti agli occhi di tutti”. Rosa Perrotta, è ufficiale: dopo una marea di voci l’ex tronista ‘canta’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate che sono uscite dagli studi di Uomini e Donne. Si sono innamorati all’interno del programma di Maria De Filippi e negli anni hanno consolidato il loro amore con la convivenza, una proposta di matrimonio avvenuta in diretta tv, dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, e infine la nascita del loro Dodo. Tuttavia qualcosa si è rotto. Se fino a qualche giorno fa erano solo rumors, adesso c’è qualcosa di maggiormente concreto. Inizialmente dai diretti interessati non è mai arrivata una conferma o una smentita di una loro crisi. I fan, però, si sono accorti che da tempo i due non si fanno vedere più insieme sui loro canali Instagram, motivo per cui i loro seguaci hanno iniziato a preoccuparsi. L’ultimo scatto insieme, postato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)e Pietro Tartone sono una delle coppie più amate che sono uscite dstudi di Uomini e Donne. Si sono innamorati all’interno del programma di Maria De Filippi e negli anni hanno consolidato il loro amore con la convivenza, una proposta di matrimonio avvenuta in diretta tv,la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, e infine la nascita del loro Dodo. Tuttavia qualcosa si è rotto. Se fino a qualche giorno fa erano solo rumors, adesso c’è qualcosa di maggiormente concreto. Inizialmente dai diretti interessati non è mai arrivata una conferma o una smentita di una loro crisi. I fan, però, si sono accorti che da tempo i due non si fanno vedere più insieme sui loro canali Instagram, motivo per cui i loro seguaci hanno iniziato a preoccuparsi. L’ultimo scatto insieme, postato da ...

Pontifex_it : In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per… - NicolaPorro : I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quell… - massimogara : Finita in commissione, è stata più difficile del solito in così poco tempo. Ma la forza della #Lega è la squadra: è… - VenEr0s : @8ales2 @raffaellamucci1 @ultimenotizie si, infatti il discorso del 'caso che non fa statistica' era riferito a que… - kscarlett22_ : RT @danielledevonne: 'Goditi quello che hai finché ce l'hai' ?? #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Quello che non sapete e non avete mai osato chiedere di “Alien” Il Sole 24 ORE Manfredonia. “Il virus ha colpito la nostra famiglia, una voce anonima ci ha portato la serenità”

Nel mese di novembre la mia famiglia è stata colpita da questo virus e quando ti arriva questa notizia la mente comincia a vagare per cercare qualche appiglio per motivare tale situazione. La cosa più ...

House of the Dragon, primissimo teaser sul promo di HBO Max

Pochi secondi in un teaser di presentazione dei titoli HBO del prossimo biennio sono bastati a infiammare di nuovo la curiosità per “House of ...

Nel mese di novembre la mia famiglia è stata colpita da questo virus e quando ti arriva questa notizia la mente comincia a vagare per cercare qualche appiglio per motivare tale situazione. La cosa più ...Pochi secondi in un teaser di presentazione dei titoli HBO del prossimo biennio sono bastati a infiammare di nuovo la curiosità per “House of ...