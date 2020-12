Natale: Almaviva regala un 'abbraccio' e parole per illuminare futuro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - A Natale Almaviva regala la parola 'abbraccio', con un biglietto di auguri digitale che rimanda a un cielo stellato dove ad ogni stella corrisponde una parola da regalare. In tutto dieci parole che illuminano il futuro. Il progetto "Le parole illuminano" è realizzato in collaborazione con l'Associazione parole O Stili che Almaviva sostiene nella diffusione della carta - Il Manifesto della comunicazione non ostile di parole O Stili - con i dieci princìpi utili a migliorare stile e comportamento della comunicazione online, e non solo. "La Rete è forse l'ambiente più popolato dall'umanità, uno spazio aperto e libero che troppo spesso si trasforma in campo di scontro e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Ala parola '', con un biglietto di auguri digitale che rimanda a un cielo stellato dove ad ogni stella corrisponde una parola dare. In tutto dieciche illuminano il. Il progetto "Leilluminano" è realizzato in collaborazione con l'AssociazioneO Stili chesostiene nella diffusione della carta - Il Manifesto della comunicazione non ostile diO Stili - con i dieci princìpi utili a migliorare stile e comportamento della comunicazione online, e non solo. "La Rete è forse l'ambiente più popolato dall'umanità, uno spazio aperto e libero che troppo spesso si trasforma in campo di scontro e di ...

Natale 2020, Almaviva e Parole O_Stili insieme per una Rete “accogliente e sicura”

"Regala una parola per illuminare il futuro” è l’iniziativa che mira a sensibilizzare sul valore delle parole, tratto essenziale di convivenza e di rispetto reciproco ...

