Mancini | “Mi piace questa Serie A | vedo davanti Juve ed Inter La morte di Paolo Rossi…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il CT dell'Italia, Roberto, parla nella conferenza stampa di fine anno "A mi, ci sono diverse squadre in pochi punti e tante squadre moltoessanti. Continuo a pensare che lantus sia la squadra più forte ma l'è più o meno a quel livello. Locatelli? È stato una sorpresa, dal debutto in Nazionale contro l'Olanda ha fatto sempre meglio. Proprio la gara giocata in casa degli olandesi è stata la più importante dell'Italia nel 2020. LadiRossi? Un momento drammatico, era un mio grande amico ed ero legato all'Italia del 1982".caption id="attachment 1064367" align="alignnone" width="3000", getty images/caption ITA Sport Press.