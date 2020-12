‘Live – Non è la D’Urso’, un paparazzo mette in dubbio la sincerità di Maria Laura De Vitis nei confronti di Paolo Brosio: la reazione della coppia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La relazione tra Paolo Brosio e la giovanissima Maria Laura De Vitis non ha mai convinto fino in fondo il pubblico. Sono stati in tanti ad accusare la ragazza di cercare solo visibilità e di non provare un reale sentimento verso il giornalista. A mettere in dubbio la sua sincerità, inoltre, ci ha pensato un gossip su un suo presunto flirt con l’imprenditore milanese Diego Granese. Un audio fatto ascoltare nel corso di una delle ultime puntate di Live – Non è la D’Urso ha ancor di più giocato a sfavore della De Vitis la quale, la scorsa settimana, ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità per dimostrare la sua buona fede. Anche in quella circostanza, tuttavia, è emerso che lei starebbe insieme ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La relazione trae la giovanissimaDenon ha mai convinto fino in fondo il pubblico. Sono stati in tanti ad accusare la ragazza di cercare solo visibilità e di non provare un reale sentimento verso il giornalista. Are inla sua, inoltre, ci ha pensato un gossip su un suo presunto flirt con l’imprenditore milanese Diego Granese. Un audio fatto ascoltare nel corso di una delle ultime puntate di Live – Non è la D’Urso ha ancor di più giocato a sfavoreDela quale, la scorsa settimana, ha deciso di sottoporsi alla macchinaverità per dimostrare la sua buona fede. Anche in quella circostanza, tuttavia, è emerso che lei starebbe insieme ...

MediasetTgcom24 : Troppe critiche: Jim Carrey lascia il 'Saturday Night live', non farà più Biden #jimcarrey - Eurosport_IT : Ora non perdetevi 'Giochi Da Ragazze' ?? Nel primo episodio @valemarchei14 incontra @mafaldina88 ?? LIVE ora su Eur… - XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - edo52600408 : Adios ragazzi dopo 3 mesi io scendo ufficialmente È stato davvero un percorso fantastico finito come nessuno avreb… - avtaty : RT @mounds_shame: Non facciamo passare che Dayane faccia sempre commenti sul peso di Rosalinda. Chi guarda il live sa che le dice sempre ch… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero