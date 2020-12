L’ira dei Jalisse siamo stati scartati ancora una volta da Sanremo 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) I Jalisse vinsero “Sanremo 1997” col brano Fiumi di parole. La band è composta dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha però rivelato di essersi sempre candidata ad una nuova edizione del Festival e di essere sempre stata scartata. È accaduto anche quest’anno: i Jalisse si erano proposti per Sanremo 2021, ricevendo un nuovo rifiuto da parte della direzione artistica. Ed è per questo che, sulla pagina Facebook ufficiale, arriva un lungo e duro sfogo. «Anche stasera, come da 24 anni, Alessandra e Fabio hanno seguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2021! Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, i Jalisse non sono stati scelti tra gli artisti che ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ivinsero “1997” col brano Fiumi di parole. La band è composta dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha però rivelato di essersi sempre candidata ad una nuova edizione del Festival e di essere sempre stata scartata. È accaduto anche quest’anno: isi erano proposti per, ricevendo un nuovo rifiuto da parte della direzione artistica. Ed è per questo che, sulla pagina Facebook ufficiale, arriva un lungo e duro sfogo. «Anche stasera, come da 24 anni, Alessandra e Fabio hanno seguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di! Anche stasera, come da 24 anni, con 24 canzoni diverse presentate, inon sonoscelti tra gli artisti che ...

Mediagol : Parma-#Juventus, Buffon bestemmia in campo. L'ira dei tifosi della Roma: 'Perchè provvedimenti solo per Cristante?'… - DesituanzaSisti : Arriverà presto anche l'ira degi dèi che avete ucciso. O ci avete provato. - Prof_Tenebre : @marisamoles Sacrifici, sacrifici, bisogna placare l'ira degli dèi! ?? - antobon2 : RT @baffi_francesco: Il 'cuoco' Vissani, evasore fiscale ( condannato... ), senza mascherina e senza mod. 730, lancia una class action cont… - namusunflowers : per studiare sto staccando il wifi così ho zero distrazioni, cosa che non ho mai fatto in vita mia, quindi sento di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ira dei Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie