In Cibum Lab promuove startup innovative | al via la seconda edizione di Io Ci Credo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Al via ladi “Io Ci”, il progetto promosso da InLab a sostegno dei giovani innovatori impegnati nel food e nel foodtech. Dopo l’di esordio, che ha registrato oltre 300 manifestazioni di interesse e 5 progetti finanziati, il primo hub nazionale dedicato esclusivamente alegate al mondo del cibo rinnova il proprio impegno con una call che prevede la possibilità di finanziare sia progetti in fase di costituzione sia imprese già operative ma bisognose di strumenti di accelerazione. A finanziare leselezionate sarà Demetra, holding promossa da Formamentis Group per stimolare la creazione di un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese altamente specializzate attraverso un meccanismo equity based. Tra le novità ...