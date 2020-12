Il racconto del comandante del peschereccio | Così ci hanno sequestrato

Leggi su agi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - "Piu volte cidetto che stavano per liberarci, ma poi ci trasferivano in un altro carcere". Lo ha detto ildel peschereccio Medinea, Pietro Marrone, all'uscita dalla caserma dei carabinieri di Mazara del Vallo, al termine dell'interrogatorio condotto dai militari del Ros, su delega dei pm della Procura di Roma. Il capitano dell'imbarcazione ha raccontato ai cronisti il diario dei 108 giorni di prigionia a Bengasi, sotto il controllo delle milizie fedeli al generale Khalifa Haftar. "Ci sballottavano a destra e sinistra e temevamo che volessero farla finita", ma non abbiamo mai subito "violenze fisiche, ci umiliavano, ci gridavano in faccia, a volte ci mettevano spalle a muro", racconta. Sull'ipotesi dello 'scambio di prigionierì, ilMarrone ha detto che "avevamo capito qualcosa sullo scambio di ...