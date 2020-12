Il buonsenso di Natale non è unidirezionale, riguarda anche i governanti (di P. Agnelli) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria) “Giuseppe Conte abolisce il Natale per decreto”. Così han titolato i giornali all’indomani delle parole del premier sulle festività ormai alle porte. Certamente nessuno di noi avrebbe mai pensato di sentirsi rammentare il significato del Natale dal capo dell’Esecutivo che però, nulla di diverso ha detto, rispetto a quanto ricordato negli anni scorsi da papa Francesco, e da molti che lo han preceduto “Sia un Natale sobrio, non un’occasione di consumismo sfrenato”. “Veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili” dice. E aggiunge “Occorre buonsenso”. E forse a quello ci appelliamo anche noi. Perché in fondo lo sappiamo che il Natale, nella sua migliore veste, non è lo scambio di doni e pacchetti, una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) (di Paolo, presidente di Confimi Industria) “Giuseppe Conte abolisce ilper decreto”. Così han titolato i giornali all’indomani delle parole del premier sulle festività ormai alle porte. Certamente nessuno di noi avrebbe mai pensato di sentirsi rammentare il significato deldal capo dell’Esecutivo che però, nulla di diverso ha detto, rispetto a quanto ricordato negli anni scorsi da papa Francesco, e da molti che lo han preceduto “Sia unsobrio, non un’occasione di consumismo sfrenato”. “Veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili” dice. E aggiunge “Occorre”. E forse a quello ci appelliamonoi. Perché in fondo lo sappiamo che il, nella sua migliore veste, non è lo scambio di doni e pacchetti, una ...

