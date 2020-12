Fusione Banca Cilento-BCC Buonabitacolo. Nasce ‘Banca 2021’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, svoltasi sabato scorso a Vallo della Lucania nelle modalità di sicurezza imposte dalla pandemia, ha approvato il progetto di Fusione con la consorella BCC di Buonabitacolo. Presieduta dal presidente Pasquale Silvano Lucibello, affiancato dal direttore generale Ciro Solimeno e dal presidente del collegio sindacale Francesco Paolo, l’Assemblea ha visto presenti il Notaio, l’Avvocato Chiara Ruocco, e il Rappresentante Designato, l’Avvocato Antonella Esposito, alla quale nelle scorse settimane i Soci della Banca del Cilento avevano fatto pervenire le proprie deleghe e le proprie istruzioni di voto. Presenti o collegati in video-conferenza i componenti del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Assemblea Straordinaria dei Soci delladel, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, svoltasi sabato scorso a Vallo della Lucania nelle modalità di sicurezza imposte dalla pandemia, ha approvato il progetto dicon la consorella BCC di. Presieduta dal presidente Pasquale Silvano Lucibello, affiancato dal direttore generale Ciro Solimeno e dal presidente del collegio sindacale Francesco Paolo, l’Assemblea ha visto presenti il Notaio, l’Avvocato Chiara Ruocco, e il Rappresentante Designato, l’Avvocato Antonella Esposito, alla quale nelle scorse settimane i Soci delladelavevano fatto pervenire le proprie deleghe e le proprie istruzioni di voto. Presenti o collegati in video-conferenza i componenti del ...

