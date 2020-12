“Forse la variante già gira da noi Un lockdown di 2 mesi ci aiuterebbe molto” | spiega Ricciardi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Non solo l’ansia per le eventuali ‘scappatoie’ rispetto alle restrizioni dettate per le festività, ma ora far accapponare la pelle, è indubbiamente la cosiddetta ‘del Covid’, di matrice anglosassone. Ed infatti, puntale, stamane ne ha parlato il consigliere scientifico del ministro del Salute, Walter, il quale non ha ‘sprecato’ parole in più oltre che ad affermare in modo perentorio che “Serve unsubito“. Visto che a distinguere questa ‘’ è l’estrema contagiosità,ha rimarcato che ”Servono misure di controllo della mobilità più continue e più lunghe. Io avrei adottato misure più restrittive, come hanno fatto Germania e Austria”.: “L’Austria è infino al 16 gennaio e, per uscire, occorre il tampone” Ad ...