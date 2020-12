Cyberpunk 2077 scivola al terzo posto, è Assassin's Creed Valhalla il 'gioco di Natale' in UK (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ovviamente si parla "solo" di retail, di vendite fisiche, e indubbiamente Assassin's Creed Valhalla è sicuramente un gioco più "di massa" che ha inoltre il vantaggio da non sottovalutare di far parte di un franchise consolidato e nonostante tutto apprezzato. Detto questo quanti pensavano che dopo tutto l'hype e l'attesa Cyberpunk 2077 sarebbe stato il gioco più venduto del periodo natalizio? Probabilmente moltissimi e in effetti la concorrenza non era poi così spietata nonostante i soliti noti. Essere l'uscita più importante del mese di dicembre però non è bastato e così il gioco di CD Projekt RED perde già lo scettro classificandosi al terzo posto dopo Assassin's Creed ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ovviamente si parla "solo" di retail, di vendite fisiche, e indubbiamente'sè sicuramente unpiù "di massa" che ha inoltre il vantaggio da non sottovalutare di far parte di un franchise consolidato e nonostante tutto apprezzato. Detto questo quanti pensavano che dopo tutto l'hype e l'attesasarebbe stato ilpiù venduto del periodo natalizio? Probabilmente moltissimi e in effetti la concorrenza non era poi così spietata nonostante i soliti noti. Essere l'uscita più importante del mese di dicembre però non è bastato e così ildi CD Projekt RED perde già lo scettro classificandosi aldopo's...

