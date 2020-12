Cyberpunk 2077: CD Projekt Red rischia di finire in tribunale per false dichiarazioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato un disastro: CD Projekt Red è stata costretta a rimborsare gli utenti scontenti e rischia il tribunale. Giunto sul mercato in tutto il mondo e su molteplici piattaforme lo scorso 10 dicembre, Cyberpunk 2077, ultimo progetto della software house polacca CD Projekt Red, è diventato un caso mediatico. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il lancio diè stato un disastro: CDRed è stata costretta a rimborsare gli utenti scontenti eil. Giunto sul mercato in tutto il mondo e su molteplici piattaforme lo scorso 10 dicembre,, ultimo progetto della software house polacca CDRed, è diventato un caso mediatico. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

