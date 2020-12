Covid Liguria, ancora in calo positivi e ricoveri. Ci sono 14 decessi (Di lunedì 21 dicembre 2020) La sono 177 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Liguria , che portano il totale da inizio emergenza a 57.754. Scendono però gli attualmente positivi di 74 unità. Calano anche i ricoveri negli ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) La177 i nuovi casi di contagi da-19 in, che portano il totale da inizio emergenza a 57.754. Scendono però gli attualmentedi 74 unità. Calano anche inegli ...

AnsaLiguria : Covid: in Liguria 14 morti e 177 nuovi casi. In calo gli ospedalizzati, i guariti sono 237 #ANSA - qn_lanazione : Covid Liguria, ancora in calo positivi e ricoveri. Ci sono 14 decessi - Teleradiopace : Covid, Liguria: 177 nuovi casi, ma pochi tamponi. -7 ricoveri, 14 morti - infoitinterno : Covid, Toti: «Regione Liguria raccoglie il grido di dolore dei commercianti, saremo vicini a tutte le imprese - infoitinterno : Variante Covid, in 100 hanno denunciato il rientro in Liguria dalla Gran Bretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Covid Liguria, ancora in calo positivi e ricoveri. Ci sono 14 decessi La Nazione Covid Liguria, ancora in calo positivi e ricoveri. Ci sono 14 decessi

La Spezia, 21 dicembre 2020 - Sono 177 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Liguria, che portano il totale da inizio emergenza a 57.754. Scendono però gli attualmente positivi di 74 unità. Calano ...

Bollettino coronavirus: 177 nuovi casi, 95 in provincia di Genova

I dati odierni sul contagio da coronavirus in Liguria: positivi, guariti, ospedalizzati, a domicilio, decessi e numero di tamponi effettuati ...

La Spezia, 21 dicembre 2020 - Sono 177 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Liguria, che portano il totale da inizio emergenza a 57.754. Scendono però gli attualmente positivi di 74 unità. Calano ...I dati odierni sul contagio da coronavirus in Liguria: positivi, guariti, ospedalizzati, a domicilio, decessi e numero di tamponi effettuati ...