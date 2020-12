Covid, focolaio nel Napoletano: oltre 100 casi in pochi giorni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – Sono 116 i nuovi positivi al Covid registrati negli ultimi giorni a Quarto, comune del Napoletano. Dopo il boom di casi l’Asl Napoli 2 insieme al Comune ha dato il via allo screening di massa per tutta la cittadinanza. “Insieme al Corpo Militare dell’Ordine di Malta – spiega il primo cittadino Antonio Sabino – Acsmom, la AFT dei medici di medicina generale di Quarto con tutti i medici di base presenti, in particolare il Dott. Francesco Cavallo e la Dott.ssa Antonella Cicale, con l’ausilio del Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, D’Amore, del Direttore Sanitario Antimo Silvestri ed il Dipartimento di Epidemiologia, abbiamo inaugurato la campagna di screening della popolazione con tamponi antigenici che potranno essere effettuati nel cortile della Chiesa di San Castrese”. “È ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – Sono 116 i nuovi positivi alregistrati negli ultimia Quarto, comune del. Dopo il boom dil’Asl Napoli 2 insieme al Comune ha dato il via allo screening di massa per tutta la cittadinanza. “Insieme al Corpo Militare dell’Ordine di Malta – spiega il primo cittadino Antonio Sabino – Acsmom, la AFT dei medici di medicina generale di Quarto con tutti i medici di base presenti, in particolare il Dott. Francesco Cavallo e la Dott.ssa Antonella Cicale, con l’ausilio del Direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, D’Amore, del Direttore Sanitario Antimo Silvestri ed il Dipartimento di Epidemiologia, abbiamo inaugurato la campagna di screening della popolazione con tamponi antigenici che potranno essere effettuati nel cortile della Chiesa di San Castrese”. “È ...

Il piano vaccinale anti-COVID della ... i lavoratori del commercio e di altri settori che si sono dimostrati sorgente di focolai.

Covid-19, a scuola non si creano focolai. Un nuovo studio lo dimostra

Le aule che rispettano le norme anti Covid sono sicure, la scuola non è un luogo in cui si creano focolai. È quanto emerge dal progetto "A tutela dello studente, per una scuola sicura" - promosso dall ...

