Catania – Catturato Pitone Reale incastrato in un tombino

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) La scoperta nello storico quartiere San Cristoforo di: il rettile erain una caditoia per le acque piovane Unlungo oltre un metro e mezzo è stato ritrovatoin una caditoia per le acque piovane in via Gentile a, nello storico quartiere di San Cristoforo. Per recuperarlo è stato necessario l’intervento