Calendario Serie A 2020 2021 | date | risultati e classifica

Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano La Serie A 2020/2021 è ripartita a settembre dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d'Italia per la 9ª stagione consecutiva nell'ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate del torneo si è svolta a mezzogiorno di mercoledì 2 settembre 2020.

NAPOLI - "Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo" sono le parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa per la ...

Il mea culpa di Insigne: "Un capitano non deve lasciare in dieci la sua squadra"

L'attaccante partenopeo orna sull'espulsione per proteste con l'Inter: "Mi dispiace che Gattuso si sia trovato con gli uomini contati ...

NAPOLI - "Ci sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo" sono le parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa per la ...