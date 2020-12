Calcio Napoli | De Laurentiis manda tutti in ritiro fino alla gara col Torino

Gazzetta_it : Risultato finale, Lazio-Napoli 2-0 - NCN_it : #KOULIBALY TRACCIA LA STRADA: «DOBBIAMO REAGIRE: SUBITO!» - NCN_it : #CRISCITIELLO: «#NAPOLI, A GENNAIO UN ACQUISTO A CENTROCAMPO. A #GATTUSO MANCANO #MERTENS E #OSIMHEN» - UgoBaroni : RT @CorSport: #Escalante carica: 'Con il #Napoli prestazione da 10, #Milan avvisato' - UgoBaroni : RT @CorSport: Irrompe #DeLaurentiis, #Napoli in ritiro -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

I bianconeri stanno cercando un centravanti che faccia da riserva a Morata e per questo hanno ripreso i contatti con Milik: il polacco a giugno va in scadenza con il Napoli ed è fuori rosa dopo il ...Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. La decisione del presidente del Calcio Napoli arriva dopo la seconda sconfitta di fila della squadra di Gattuso. Calcio Napoli in ritiro ...