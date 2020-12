Azzolina scrive a studenti e docenti: “Impegno per il ritorno in aula” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Una lettera per augurare delle serene feste natalizie a studenti e personale scolastico e per ribadire l’impegno affinché tutti gli alunni possano tornare a frequentare le lezioni in presenza. A scriverla, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha definito l’anno appena trascorso “intenso e complesso, stravolto da una pandemia mondiale che ha trasformato le nostre vite, che ci ha costretti a rivedere le nostre priorità e ci ha privato, in alcuni casi, degli affetti più cari”. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Una lettera per augurare delle serene feste natalizie a studenti e personale scolastico e per ribadire l’impegno affinché tutti gli alunni possano tornare a frequentare le lezioni in presenza. A scriverla, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha definito l’anno appena trascorso “intenso e complesso, stravolto da una pandemia mondiale che ha trasformato le nostre vite, che ci ha costretti a rivedere le nostre priorità e ci ha privato, in alcuni casi, degli affetti più cari”.

